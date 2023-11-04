В Новосибирске ищут «сомелье собачьего корма» с зарплатой от 270 тыс. рублей в месяц

На днях в соцсетях обратили внимание на вакансию «сомелье собачьего корма» с готовностью платить от 270 тыс. рублей в месяц. Издание «Подъем» поинтересовалось у директора компании Антона Мягкова, которому нужен такой работник, не шутка ли это.
Мягков сказал, что за границей такие специалисты есть, а в РФ — совсем немного, поэтому и зарплата такая высокая. Сейчас корм пробуют технологи и сам директор, «но это не профессионально, это такой дилетантский подход». Он заявил, что вакансия не шутка.
«Нужен специалист с опытом работы в продуктах питания на аналогичной должности, потому что далеко не каждый человек имеет физиологические возможности хорошо раскладывать вкусы, у кого‑то обоняние плохое и т. д. Мы посмотрели зарплаты специалистов подобного уровня, их очень мало, тем более специфика такая — корма для собак», — рассказал Мягков.
По словам Мягкова, дегустации корма безвредны для организма сомелье, а риск от них не выше, чем от продуктов для человека. «Ингредиенты кормов привычные для человека: пшеница, кукуруза, рис и так далее — это то, что люди кушают, мясная мука еще. Кроме того, при производстве сухих кормов происходит высокотемпературная обработка, и корм стерилизуется», — поделился работодатель.
Компания получает много откликов, но она ищет именно экспертов. В то же время у нее «нет иллюзии, что человек придет с опытом работы в дегустации кормов», поэтому специалиста обучат основам на месте. Дегустатору нужно будет пробовать от 10 до 30 марок кормов в день, записывать видео с комментариями, составлять отчеты по вкусовым качествам продукции и участвовать в выставках и соревнованиях.