В Новосибирске ищут «сомелье собачьего корма» с зарплатой от 270 тыс. рублей в месяц

Компания получает много откликов, но она ищет именно экспертов. В то же время у нее «нет иллюзии, что человек придет с опытом работы в дегустации кормов», поэтому специалиста обучат основам на месте. Дегустатору нужно будет пробовать от 10 до 30 марок кормов в день, записывать видео с комментариями, составлять отчеты по вкусовым качествам продукции и участвовать в выставках и соревнованиях.