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«Красота и уродство»: в твиттере посмеялись над прической Билли Айлиш. Но она оказалась фейком

Максим Саблин
Сегодня в 16:19

В твиттере посмеялись над новой прической Билли Айлиш. В соцсети появилось фото, на котором волосы певицы окрашены в три разных цвета. Оно стало поводом для шуток, а потом оказалось фейковым.

Ставшее виральным изображение запостила пользовательница @goldeelishgirl 1 нояря. На нем черные волосы артистки получили зеленый, желтый и красный цвета. Картинка стала поводом для шуток и получила более 81 млн просмотров, 11 тыс. лайков и столько же репостов.

Картинка объединила очень разные аудитории. Что‑то свое в прическе Айлиш увидели знатоки метеорологии и кино, зрители футбола и автогонок, а также поклонники русского рэпа и кроссовок.

Части пользователей новый цвет певицы напомнил изображение с экрана ведущих прогноза погоды — обычно такими цветами на картах отмечают надвигающиеся циклоны и ураганы.

Другие мгновенно узнали тепловизор инопланетного Хищника из одноименной серии боевиков.

Поклонники спорта мгновенно узнали футбольную тепловую карту либо задумались о дождливой трассе Гран-при «Формулы-1». А россияне, конечно, вспомнили обложку одного важного альбома.

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Впрочем, оказалось, что всех обманула авторка изображения — оно оказалось отфотошоплено, хотя многие приняли его за чистую монету. Айлиш и правда покрасила волосы, однако в опубликованных певицей селфи нет ни зеленых, ни желтых цветов — только черный и красный.

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