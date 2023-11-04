«Красота и уродство»: в твиттере посмеялись над прической Билли Айлиш. Но она оказалась фейком

Впрочем, оказалось, что всех обманула авторка изображения — оно оказалось отфотошоплено, хотя многие приняли его за чистую монету. Айлиш и правда покрасила волосы, однако в опубликованных певицей селфи нет ни зеленых, ни желтых цветов — только черный и красный.