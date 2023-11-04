«Красота и уродство»: в твиттере посмеялись над прической Билли Айлиш. Но она оказалась фейком

В твиттере посмеялись над новой прической Билли Айлиш. В соцсети появилось фото, на котором волосы певицы окрашены в три разных цвета. Оно стало поводом для шуток, а потом оказалось фейковым.
Ставшее виральным изображение запостила пользовательница @goldeelishgirl 1 нояря. На нем черные волосы артистки получили зеленый, желтый и красный цвета. Картинка стала поводом для шуток и получила более 81 млн просмотров, 11 тыс. лайков и столько же репостов.
Картинка объединила очень разные аудитории. Что‑то свое в прическе Айлиш увидели знатоки метеорологии и кино, зрители футбола и автогонок, а также поклонники русского рэпа и кроссовок.
Части пользователей новый цвет певицы напомнил изображение с экрана ведущих прогноза погоды — обычно такими цветами на картах отмечают надвигающиеся циклоны и ураганы.
Другие мгновенно узнали тепловизор инопланетного Хищника из одноименной серии боевиков.
Поклонники спорта мгновенно узнали футбольную тепловую карту либо задумались о дождливой трассе Гран-при «Формулы-1». А россияне, конечно, вспомнили обложку одного важного альбома.
Впрочем, оказалось, что всех обманула авторка изображения — оно оказалось отфотошоплено, хотя многие приняли его за чистую монету. Айлиш и правда покрасила волосы, однако в опубликованных певицей селфи нет ни зеленых, ни желтых цветов — только черный и красный.