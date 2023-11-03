Российская дзюдоистка Дарья Курбонмамадова стала чемпионкой Европы

Российская дзюдоистка Дарья Курбонмамадова выиграла золотую медаль Чемпионата Европы в весовой категории до 57 кг. Об этом сообщила Федерация дзюдо России.
Курбонмамадова одолела в финале турнира сербскую спортсменку Марику Перисич. Бронзовые медали поделили между собой французская дзюдоистка Сара Сизик и спортсменка из Косово Нора Гякова.
Чемпионат Европы по дзюдо проходит во Франции, в Монпелье. Россияне выступают на нем в нейтральном статусе. Соревнования завершатся 5 ноября.
Дарья Курбонмамадова родилась в Перми в 1994 году. В данный момент спортсменка живет в Самаре и выступает за клуб ЦСКА. Она участвовала в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.
В 2019 году Курбомамадова победила на Европейских играх. Также на счету дзюдоистки — две победы на Чемпионате России и многочисленные медали Гран-при.