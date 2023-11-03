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Российская дзюдоистка Дарья Курбонмамадова стала чемпионкой Европы

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:59

Российская дзюдоистка Дарья Курбонмамадова выиграла золотую медаль Чемпионата Европы в весовой категории до 57 кг. Об этом сообщила Федерация дзюдо России.

Курбонмамадова одолела в финале турнира сербскую спортсменку Марику Перисич. Бронзовые медали поделили между собой французская дзюдоистка Сара Сизик и спортсменка из Косово Нора Гякова.

Чемпионат Европы по дзюдо проходит во Франции, в Монпелье. Россияне выступают на нем в нейтральном статусе. Соревнования завершатся 5 ноября.

Дарья Курбонмамадова родилась в Перми в 1994 году. В данный момент спортсменка живет в Самаре и выступает за клуб ЦСКА. Она участвовала в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.

В 2019 году Курбомамадова победила на Европейских играх. Также на счету дзюдоистки — две победы на Чемпионате России и многочисленные медали Гран-при.

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ЦСКА
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Нора Гякова
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