Мэттью Перри надеялся, что в байопике его сыграет Зак Эфрон

Американский актер Мэттью Перри, скончавшийся в конце октября в возрасте 54 лет, собирался поставить фильм по мотивам собственной биографии. На роль себя он хотел пригласить Зака Эфрона, рассказала подруга артиста Афинна Кросби.
Она поделилась, что Перри был очень доволен совместной работой с Эфроном над комедией «Папе снова 17». В ней персонаж Перри таинственным образом оказывается вновь подростком. Юную версию персонажа сыграл как раз Эфрон.
По мнению Перри, звезда «Классного мюзикла» и «Газетчика» отлично справился бы с задачей представить на экране историю страдающего от зависимостей актера. Кроме того, Перри в целом нравилась идея вновь поработать с Эфроном.
Осенью 2022 года Перри признавался, что предлагал Эфрону роль в фильме, сценарий которого он написал. Изначально Перри сам собирался сыграть в картине, но затем осознал, что персонаж должен быть значительно моложе его самого.
Эфрон, впрочем, отказался от предожения. «Он сказал нет. Так что нам пришлось найти кое-кого, что сказал бы да», — рассказывал тогда Перри. Какой именно проект имел в виду Перри, неясно.
Перри всерьез интересовался сценарным мастерством. Он был единственным из исполнителей главных ролей в ситкоме «Друзья», кто работал над текстом шоу. Кроме того, он написал пьесу «The End of Longing», которая была поставлена в Лондоне в 2016 году.
В 2022 году Перри также выпустил книгу воспоминаний под названием «Друзья, любимые и одна большая ужасная вещь». «Афиша Daily» рассказывала об издании подробно.