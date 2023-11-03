Росводресурсы: Волга обмелела из‑за спада уровня воды в Каспийском море

Уровень воды в Волге этой осенью сильно упал из‑за обмеления Каспийского моря, заявили РБК в пресс-службе Росводресурсов. Уровень воды в Каспии упал существенно — на 3,5 метра.
По версии ведомства, снижение уровня воды в Волжско-Камском каскаде связано с тем, что сток реки уходит в Каспий с увеличенной скоростью, не встречая сопротивления подпора моря. Ранее, встревоженные этой проблемой, руководители ряда субъектов — Татарстана, Чувашии, Марий Эл, Ульяновской и Самарской областей — обращались к Владимиру Путину о снижении уровня ключевого для Волжского-Камского каскада Куйбышевского водохранилища.
В Росводресурсах заявили, что власти беспокоятся о понижением уровня воды в водохранилищах, так как оценивают его в первую очередь визуально, хотя ни в одном из субъектов каких‑либо перебоев с водозаборами не замечено. Уровни воды на всех водохранилищах каскада далеки от минимальных, более того, на них поддерживаются повышенные судоходные уровни, подчеркнули в ведомстве.
Главный научный сотрудник Института водных проблем РАН Михаил Болгов не согласен, что понижения уровня связано с обмелении Каспийского моря, так как туда поступает вода из самой Волги. Емкость каскада рассчитана на условия 1930-х годов, когда нехватка воды в Волге была намного сильнее и продолжительнее, чем сейчас.