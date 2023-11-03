Росводресурсы: Волга обмелела из‑за спада уровня воды в Каспийском море

В Росводресурсах заявили, что власти беспокоятся о понижением уровня воды в водохранилищах, так как оценивают его в первую очередь визуально, хотя ни в одном из субъектов каких‑либо перебоев с водозаборами не замечено. Уровни воды на всех водохранилищах каскада далеки от минимальных, более того, на них поддерживаются повышенные судоходные уровни, подчеркнули в ведомстве.