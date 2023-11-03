Marvel показала трейлер сериала «Эхо». Он выйдет на экраны в январе

На ютуб-канале Marvel Entertainment опубликовали трейлер сериала «Эхо», который выйдет 10 января на стриминговых сервисах Disney+ и Hulu.
Шоу расскажет о супергероине из вселенной Marvel, известной как союзница Сорвиголовы. Этот персонаж появлялся в частности в сериале «Соколиный глаз» — там роль Эхо исполняла Алаква Кокс.
Кокс сыграет супергероиню и в титульном проекте. Однако шоу расскажет не только о приключениях уже взрослой Эхо, но и о ее детстве и становлении. В трейлере можно увидеть маленькую Эхо, тогда еще известную только под именем Майи Лопес.
В ролике за девочкой издалека наблюдает суровый мужчина. Он оказывается криминальным авторитетом Уилсоном Фиском, известном во вселенной Marvel как Кингпин или Амбал. Фиск нападает на отца Майи.
Девочка застает Фиска за избиением родителя, и тогда Фиск призывает ее не бояться. Выросшая Майя, судя по видео, не опасается уже практически ничего. Она отважно сражается с негодяями вроде человека, который отнял у нее семью, но воспитал ее.
«Майя, я вижу все, чем ты являешься. Я всегда видел. В тебе так много боли, так много ярости, что ты не можешь сдержать ее. Ты и я — мы одинаковые. Так кто же монстр?» — спрашивает уже взрослую героиню все тот же Фиск.
Роль Фиска в сериале сыграл Винсент Д’Онофрио. Других персонажей шоу исполнили Часке Спенсер, Танту Кардинал, Дэвери Джейкобс, Коди Лайтнинг, Грэм Грин и Захн МакКларнон. Режиссерами выступили Сидни Фриленд и Катриона МакКензи.
Персонаж Эхо появился в комиксах в 1999 году. Его создали Дэвид Макой и Джо Кесада. Майя Лопес — девушка индейского происхождения, один из немногих глухих персонажей комиксов.