Marvel показала трейлер сериала «Эхо». Он выйдет на экраны в январе

«Майя, я вижу все, чем ты являешься. Я всегда видел. В тебе так много боли, так много ярости, что ты не можешь сдержать ее. Ты и я — мы одинаковые. Так кто же монстр?» — спрашивает уже взрослую героиню все тот же Фиск.