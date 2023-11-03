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Съемки «Рыцаря семи королевств», приквела «Игры престолов», начнутся весной 2024 года

Юлия Онодэра
Вчера в 22:14

Съемки сериала «Рыцарь семи королевств», который станет приквелом «Игры престолов», начнутся весной 2024 года. Об этом сообщил NME.

Проект расскажет о событиях, произошедших за столетие до действия «Игры престолов». Героями нового сериала станут сир Дункан Высокий и его спутник Эгг. HBO анонсировал приквел в апреле.

Автор книг, легших в основу кинофраншизы, Джордж Мартин выступит соавтором сценария шоу. Также над сериалов будет работать Айра Мартин. Оба сценариста станут исполнительными продюсерами проекта наряду с шоураннером «Дома дракона» Райаном Кондалом и Винсом Джерардисом.

Работа над вторым сезоном «Дома дракона» также продолжается. Съемки новых серий не остановили даже голливудские забастовки. Премьера продолжения хита HBO запланирована на 2024 год.

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Джордж МартинРайан Кондал
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