Съемки «Рыцаря семи королевств», приквела «Игры престолов», начнутся весной 2024 года

Автор книг, легших в основу кинофраншизы, Джордж Мартин выступит соавтором сценария шоу. Также над сериалов будет работать Айра Мартин. Оба сценариста станут исполнительными продюсерами проекта наряду с шоураннером «Дома дракона» Райаном Кондалом и Винсом Джерардисом.