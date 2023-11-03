Съемки «Рыцаря семи королевств», приквела «Игры престолов», начнутся весной 2024 года

Съемки сериала «Рыцарь семи королевств», который станет приквелом «Игры престолов», начнутся весной 2024 года. Об этом сообщил NME.
Проект расскажет о событиях, произошедших за столетие до действия «Игры престолов». Героями нового сериала станут сир Дункан Высокий и его спутник Эгг. HBO анонсировал приквел в апреле.
Автор книг, легших в основу кинофраншизы, Джордж Мартин выступит соавтором сценария шоу. Также над сериалов будет работать Айра Мартин. Оба сценариста станут исполнительными продюсерами проекта наряду с шоураннером «Дома дракона» Райаном Кондалом и Винсом Джерардисом.
Работа над вторым сезоном «Дома дракона» также продолжается. Съемки новых серий не остановили даже голливудские забастовки. Премьера продолжения хита HBO запланирована на 2024 год.