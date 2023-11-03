Отец Эми Вайнхаус подал в суд на ее подруг. Они продали на аукционе вещи певицы

Митч Вайнхаус считает, что Гурли и Парри оставили себе часть из 3,3 млн фунтов стерлингов, вырученных на благотворительном аукционе в Беверли-Хиллз в 2021 году. Кроме того, они выставили на продажу еще несколько предметов, связанных с Эми, уже в 2023 году.