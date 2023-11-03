Отец Эми Вайнхаус подал в суд на ее подруг. Они продали на аукционе вещи певицы

Отец певицы Эми Вайнхаус подал в суд на двух ее подруг, после того как те продали вещи артистки на аукционе. Об этом написал The Sun.
Митч Вайнхаус заявил, что Катриона Гурли и Наоми Парри «утаили прибыль» от продажи имущества Эми. По мнению мужчины, они должны были выплатить полученные средства фонду, созданному в память о его дочери.
Митч Вайнхаус считает, что Гурли и Парри оставили себе часть из 3,3 млн фунтов стерлингов, вырученных на благотворительном аукционе в Беверли-Хиллз в 2021 году. Кроме того, они выставили на продажу еще несколько предметов, связанных с Эми, уже в 2023 году.
«В совокупности эти два аукциона принесли шестизначные суммы каждой из них», — заявил в иске отец погибшей певицы.
Он заинтересовался, как девушки получили личные вещи Эми, однако те не смогли дать ему «удовлетворяющие ответы». В связи с этим семья Вайнхаус начала судебный процесс.
Британская певица Эми Вайнхаус скончалась от алкогольного отравления в 2011 году, в возрасте 27 лет. Артистка успела выпустить до своей кончины только два альбома, но завоевала шесть премий «Грэмми» и стала одним из самых значимых музыкантов своего поколения.