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Отец Эми Вайнхаус подал в суд на ее подруг. Они продали на аукционе вещи певицы

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:35

Отец певицы Эми Вайнхаус подал в суд на двух ее подруг, после того как те продали вещи артистки на аукционе. Об этом написал The Sun.

Митч Вайнхаус заявил, что Катриона Гурли и Наоми Парри «утаили прибыль» от продажи имущества Эми. По мнению мужчины, они должны были выплатить полученные средства фонду, созданному в память о его дочери.

Митч Вайнхаус считает, что Гурли и Парри оставили себе часть из 3,3 млн фунтов стерлингов, вырученных на благотворительном аукционе в Беверли-Хиллз в 2021 году. Кроме того, они выставили на продажу еще несколько предметов, связанных с Эми, уже в 2023 году.

«В совокупности эти два аукциона принесли шестизначные суммы каждой из них», — заявил в иске отец погибшей певицы.

Он заинтересовался, как девушки получили личные вещи Эми, однако те не смогли дать ему «удовлетворяющие ответы». В связи с этим семья Вайнхаус начала судебный процесс.

Британская певица Эми Вайнхаус скончалась от алкогольного отравления в 2011 году, в возрасте 27 лет. Артистка успела выпустить до своей кончины только два альбома, но завоевала шесть премий «Грэмми» и стала одним из самых значимых музыкантов своего поколения.

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