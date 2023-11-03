Пункт пропуска «Ивангород» на границе с Эстонией закроют для проезда с 1 февраля

Автомобильный грузо-пассажирский пункт пропуска «Ивангород» на границе Ленинградской области и Эстонии будет закрыт для проезда с 1 февраля 2024 года. Это следует из опубликованного распоряжения, подписанного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
КПП закроется на реконструкцию, планируемый срок окончания работ не уточняется. ТАСС со ссылкой на прошлогодние заявления губернатора Александра Дрозденко пишет, что ремонт растянется на два-три года. Минтранс РФ представил программу реконструкции, которая подразумевала повышение пропускной способности, в 2020 году.
Правительство поручило МИД РФ уведомить эстонскую сторону о принятом решении.
В сентябре 2022 года власти Эстонии закрыли для россиян въезд в Шенгенскую зону, если они путешествуют с туристическими, культурными, спортивными и деловыми целями.