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Пункт пропуска «Ивангород» на границе с Эстонией закроют для проезда с 1 февраля

Рустам Абдуллин
Сегодня в 21:20

Автомобильный грузо-пассажирский пункт пропуска «Ивангород» на границе Ленинградской области и Эстонии будет закрыт для проезда с 1 февраля 2024 года. Это следует из опубликованного распоряжения, подписанного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

КПП закроется на реконструкцию, планируемый срок окончания работ не уточняется. ТАСС со ссылкой на прошлогодние заявления губернатора Александра Дрозденко пишет, что ремонт растянется на два-три года. Минтранс РФ представил программу реконструкции, которая подразумевала повышение пропускной способности, в 2020 году.

Правительство поручило МИД РФ уведомить эстонскую сторону о принятом решении.

В сентябре 2022 года власти Эстонии закрыли для россиян въезд в Шенгенскую зону, если они путешествуют с туристическими, культурными, спортивными и деловыми целями.

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Минтранс РФМИД России
люди
Михаил МишустинАлександр Дрозденко
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