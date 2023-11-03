Пункт пропуска «Ивангород» на границе с Эстонией закроют для проезда с 1 февраля

КПП закроется на реконструкцию, планируемый срок окончания работ не уточняется. ТАСС со ссылкой на прошлогодние заявления губернатора Александра Дрозденко пишет, что ремонт растянется на два-три года. Минтранс РФ представил программу реконструкции, которая подразумевала повышение пропускной способности, в 2020 году.