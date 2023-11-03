В США пост начальника штаба ВМС впервые заняла женщина

Сенат Конгресса США практически единогласно избрал новой главой военно-морских операций ВМС адмирала Лизу Франкетти. Об этом пишет Би-би-си.
Франкетти станет первой женщиной на высшем командном посту в Военно-морских силах США. Более того — первой женщиной в Объединенном комитете начальников штабов.
С 2020 по 2022 год Лиза Франкетти занимала должность директора по стратегии, планам и политике ВМС, а в сентябре 2022-го стала одним из замначальника военно-морских операций по развитию боевых действий.
Кандидатуру Франкетти на пост главы военно-морских операций в июле 2023-го выдвинул президент США Джо Байден. В августе, после отставки адмирала Майкла Гилдея, она была исполняющим обязанности руководителя.