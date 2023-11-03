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В США пост начальника штаба ВМС впервые заняла женщина

Виктория Шанина
Сегодня в 11:25

Сенат Конгресса США практически единогласно избрал новой главой военно-морских операций ВМС адмирала Лизу Франкетти. Об этом пишет Би-би-си.

Франкетти станет первой женщиной на высшем командном посту в Военно-морских силах США. Более того — первой женщиной в Объединенном комитете начальников штабов.

С 2020 по 2022 год Лиза Франкетти занимала должность директора по стратегии, планам и политике ВМС, а в сентябре 2022-го стала одним из замначальника военно-морских операций по развитию боевых действий.

Кандидатуру Франкетти на пост главы военно-морских операций в июле 2023-го выдвинул президент США Джо Байден. В августе, после отставки адмирала Майкла Гилдея, она была исполняющим обязанности руководителя.

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теги
Конгресс СШАОбъединенный комитет начальников штабов армии США
люди
Джозеф Байден
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