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В Лучегорске учитель физкультуры заставляла детей заниматься в противогазах. Против нее завели дело

Виктория Шанина
Сегодня в 09:10

В поселке Лучегорск (Приморский край) завели административное дело против учителя физкультуры, которая заставляла надевать костюмы химзащиты и противогазы и делать в них физические упражнения. Об этом в своем телеграм-канале сообщает прокуратура Приморского края.

Инцидент произошел в общеобразовательной школе № 4 в октябре 2023 года, а учительница физкультуры по совместительству также исполняла обязанности директора школы.

Преподаватель «во время урока применила недопустимые и опасные для детей методы воспитания», говорится в сообщении прокуратуры. В ведомстве выяснили, что заниматься спортом в противогазах пришлось ученикам шестого класса.

Дело возбудили по части 2 статьи 5.57 КоАП (нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций). Учительнице может грозить штраф в размере до 30 тыс. рублей.

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