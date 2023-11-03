В Лучегорске учитель физкультуры заставляла детей заниматься в противогазах. Против нее завели дело

В поселке Лучегорск (Приморский край) завели административное дело против учителя физкультуры, которая заставляла надевать костюмы химзащиты и противогазы и делать в них физические упражнения. Об этом в своем телеграм-канале сообщает прокуратура Приморского края.
Инцидент произошел в общеобразовательной школе № 4 в октябре 2023 года, а учительница физкультуры по совместительству также исполняла обязанности директора школы.
Преподаватель «во время урока применила недопустимые и опасные для детей методы воспитания», говорится в сообщении прокуратуры. В ведомстве выяснили, что заниматься спортом в противогазах пришлось ученикам шестого класса.
Дело возбудили по части 2 статьи 5.57 КоАП (нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций). Учительнице может грозить штраф в размере до 30 тыс. рублей.