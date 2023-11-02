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Сериал «Побег» ждет перезапуск на стриминговом сервисе Hulu

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:58

Популярный американский сериал «Побег» получит новую версию. Ее выпустят на стриминговом сервисе Hulu, узнал Deadline.

Специалисты платформы уже начали работу над будущим шоу. Его сценаристом и исполнительным продюсером выступит шоураннер «Майянцев» Элджин Джеймс.

Он расскажет историю, которая развернется во вселенной «Побега». Она, насколько известно журналистам, не будет связана с центральными героями оригинального сериала — Майклом Скофилдом и Линкольном Берроузом.

Детали сюжета грядущего шоу пока держатся в секрете. К созданию проекта будут причастны Пол Шоринг, Дон Олмстед, Марти Адельштейн и Нил Мориц — создатели оригинального «Побега».

Сериал «Побег» впервые вышел на экраны в 2005 году. Он рассказывал о мужчине по имени Майкл Скофилд, который намерен доказать невиновность своего брата Линкольна Берроуза и спасти его от казни, спланировав идеальный план побега из тюрьмы. Главные роли в шоу исполнили Вентворт Миллер и Доминик Перселл.

Проект выходил на телеканале Fox в течение четырех сезонов. В 2017 году шоу получило продолжение. «Афиша Daily» рассказывала о своих впечатлениях от пятого сезона сериала.

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