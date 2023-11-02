Сериал «Побег» ждет перезапуск на стриминговом сервисе Hulu

Популярный американский сериал «Побег» получит новую версию. Ее выпустят на стриминговом сервисе Hulu, узнал Deadline.
Специалисты платформы уже начали работу над будущим шоу. Его сценаристом и исполнительным продюсером выступит шоураннер «Майянцев» Элджин Джеймс.
Он расскажет историю, которая развернется во вселенной «Побега». Она, насколько известно журналистам, не будет связана с центральными героями оригинального сериала — Майклом Скофилдом и Линкольном Берроузом.
Детали сюжета грядущего шоу пока держатся в секрете. К созданию проекта будут причастны Пол Шоринг, Дон Олмстед, Марти Адельштейн и Нил Мориц — создатели оригинального «Побега».
Сериал «Побег» впервые вышел на экраны в 2005 году. Он рассказывал о мужчине по имени Майкл Скофилд, который намерен доказать невиновность своего брата Линкольна Берроуза и спасти его от казни, спланировав идеальный план побега из тюрьмы. Главные роли в шоу исполнили Вентворт Миллер и Доминик Перселл.
Проект выходил на телеканале Fox в течение четырех сезонов. В 2017 году шоу получило продолжение. «Афиша Daily» рассказывала о своих впечатлениях от пятого сезона сериала.