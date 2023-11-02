Сериал «Побег» ждет перезапуск на стриминговом сервисе Hulu

Сериал «Побег» впервые вышел на экраны в 2005 году. Он рассказывал о мужчине по имени Майкл Скофилд, который намерен доказать невиновность своего брата Линкольна Берроуза и спасти его от казни, спланировав идеальный план побега из тюрьмы. Главные роли в шоу исполнили Вентворт Миллер и Доминик Перселл.