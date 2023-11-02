Суд Петербурга провел выездное заседание в стриптиз-клубе

«Суд пошел в стриптиз, по служебной необходимости, конечно же. <…> Таких и так одетых гостей здесь еще не видели» — говорится в сообщении пресс-службы. Решение о проведении выездного заседания приняла судья Ирина Воробьева в ходе рассмотрения дела «с целью разобраться на месте, кто прав, кто виноват».