Куйбышевский районный суд Петербурга провел выездное заседание в стриптиз-клубе при рассмотрении иска о незаконной перепланировке помещения. Об этом сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службе судов города.
«Суд пошел в стриптиз, по служебной необходимости, конечно же. <…> Таких и так одетых гостей здесь еще не видели» — говорится в сообщении пресс-службы. Решение о проведении выездного заседания приняла судья Ирина Воробьева в ходе рассмотрения дела «с целью разобраться на месте, кто прав, кто виноват».
Пресс-служба судов опубликовала видео, снятое в стриптиз-клубе. Оно сопровождается песней британской певицы Сэм Браун «Stop».
Согласно иску истца, собственники помещения, в котором находится стриптиз-клуб «X.O. Men’s club», произвели работы по перепланировке и переустройству, предварительно не получив на это разрешение.