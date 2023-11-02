В США снимут байопик писательницы Джоан Дидион, автора «Синих ночей» и «Года магического мышления»

Американский кинематографист Мэттью Уайлдер, написавший сценарии «Сенеки» и боевика «Человек человеку волк», поставит фильм о писательнице Джоан Дидион. Об этом сообщил Deadline.
Название будущего байопика пока неизвестно. Съемки его начнутся в Лос-Анджелесе в первой половине 2024 года. Проект рассскажет об одном дне из жизни Дидион в конце 60-х — тогда писательница была молодой журналисткой.
Жизнь Дидион в те годы представляла череду встреч — то с заключенными девушками Чарльза Мэнсона, то с активистами «Черных пантер», то с военнопленными Вьетнамской войны, то с самой Нэнси Рейган.
Продюсированием картины займется компания Дэвида Майклса Enfant Terrible Cinema. В данный момент кинематографисты занимаются поиском финансирования для проекта.
Уайлдер сам напишет сценарий ленты и выступит ее режиссером. Ранее он уже снял в качестве постановщика две ленты: «You Name Here» и «Рассматривая случай Жанны д’Арк».
«Я прочитал каждое опубликованное слово Джоан, а затем загрузил это все в блендер. Мы взяли всю историю и культуру того периода и то, что происходило тогда в голове Джоан, и создали нечто трогательное, лирическое и странное. Фильм развивается быстро, и кажется, что такой могла быть картина, которую сама Дидион сделала бы с Антониони в Лос-Анджелесе в конце 60-х», — заявил Уайлдер.
Джоан Дидион родилась в Сакраменто в 1934 году. В детстве она страстно увлекалась чтением, в юности окончила Калифорнийский университет в Беркли и выиграла приз в конкурсе эссе, спонсируемом журналом Vogue.
После победы Дидион пригласили работать ассистентом редакции, затем она стала копирайтером и редактором. А уже в 1963 году выпустила свой первый роман «Беги, река». Позднее писательница выпустила романы «Играй как по писаному», «Книга общей молитвы», «Демократия» и «Последнее, что он хотел».
Она также была известна как автор нон-фикшна. Среди работ Дидион — «После Генри», «Год магического мышления», «Синие ночи». Кроме того, писательница создала несколько сценариев, в том числе «Звезда родилась» 1976 года и «Близко к сердцу» 1996 года. Дидион скончалась в 2021 году.