В США снимут байопик писательницы Джоан Дидион, автора «Синих ночей» и «Года магического мышления»

«Я прочитал каждое опубликованное слово Джоан, а затем загрузил это все в блендер. Мы взяли всю историю и культуру того периода и то, что происходило тогда в голове Джоан, и создали нечто трогательное, лирическое и странное. Фильм развивается быстро, и кажется, что такой могла быть картина, которую сама Дидион сделала бы с Антониони в Лос-Анджелесе в конце 60-х», — заявил Уайлдер.