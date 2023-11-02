Музей в Барселоне открыл вход для нудистов. Для них организовали специальный тур

«Мы хотели сделать это посещение более красочным, непохожим на обычную экскурсию с гидом. Мы хотели, чтобы люди, пришедшие увидеть [снимки], почувствовали то же самое, что и работы, на которые они смотрели», — рассказал гид Эдгард, который провел тур для нудистов также без одежды.