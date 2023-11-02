Музей в Барселоне открыл вход для нудистов. Для них организовали специальный тур

Музей археологии Каталонии, расположенный в Барселоне, разрешил посетить свою экспозицию нудистам. Для них организовали специальный тур, к которому можно присоединиться в обнаженном виде, сообщил Reuters.
Желающие смогли в течение 90 минут наслаждаться сокровищами коллекции, не отказываясь от своей наготы. Проект организован при содействии Каталанского клуба натуризма (образа жизни в гармонии с природой).
Участники клуба посетили выставку «Бронза Риаче». На ней представлены фотографии Луиджи Спины, изображающие две большие греческие бронзовые статуи 5 века до н. э. Их обнаружили в Италии в 1972 году.
«Мы хотели сделать это посещение более красочным, непохожим на обычную экскурсию с гидом. Мы хотели, чтобы люди, пришедшие увидеть [снимки], почувствовали то же самое, что и работы, на которые они смотрели», — рассказал гид Эдгард, который провел тур для нудистов также без одежды.
По словам одной из участниц тура, 59-летней Марты, опыт посещения галереи в раздетом виде позволил «лучше понять, что нагота существовала всегда и тела не должны быть источником стыда ни для кого».