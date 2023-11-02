В Москве представили макет «Царь-бомбы»

30 октября 1961 года образец «Царь-бомбы» сбросили на ядерном полигоне «Сухой Нос», расположенном на острове Новая Земля. Измеренная мощность взрыва составила 58,6 мегатонны в тротиловом эквиваленте, это более чем в 3 тыс. раз мощнее атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. «Ядерный гриб» от взрыва поднялся на высоту 67 километров, вспышка длилась 65-70 секунд, а ударная волна обогнула земной шар трижды.