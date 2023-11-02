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В Москве представили макет «Царь-бомбы»

Рустам Абдуллин
Вчера в 23:10

На предоткрытии выставки «Россия» на ВДНХ представили макет «Царь-бомбы», сообщает URA.ru. Испытание этой бомбы, созданной в СССР, стало самым крупным в истории.

В этот же день, 2 октября, Владимир Путин подписал закон об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Документ запрещал испытания взрывов ядерного оружия и ядерные взрывы в мирных целях.

30 октября 1961 года образец «Царь-бомбы» сбросили на ядерном полигоне «Сухой Нос», расположенном на острове Новая Земля. Измеренная мощность взрыва составила 58,6 мегатонны в тротиловом эквиваленте, это более чем в 3 тыс. раз мощнее атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. «Ядерный гриб» от взрыва поднялся на высоту 67 километров, вспышка длилась 65-70 секунд, а ударная волна обогнула земной шар трижды.

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