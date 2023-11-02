Взаимодействие с театром «Практика» станет частью учебы студентов ВШЭ. Они снимут о театре фильм

Вместе с Лабораторией впечатлений при Школе дизайна ВШЭ студенты профиля «Ивент-дизайн. Театр. Перформанс» подготовят концепцию перформанса или перформативной выставки по мотивам одного из спектаклей «Практики», а также разработают экскурсию по театру и его окрестностям. Зимой студенты профиля «Экранные искусства» будут создавать тизеры к постановкам «Практики». Их покажут на втором конкурсе «Практика свободного дизайна».