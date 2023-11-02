Взаимодействие с театром «Практика» станет частью учебы студентов ВШЭ. Они снимут о театре фильм

Театр «Практика» и Факультет креативных индустрий НИУ ВШЭ запускают программу сотрудничества по нескольким направлениям, рассчитанную на два года. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе театра.
Ведущим направлением сотрудничества станет видеоконтент в современной медиасреде. Также большое внимание уделят взаимодействию различных индустрий — запланированы паблик-токи, обсуждения, конференции и открытые лекции.
Студенты ВШЭ смогут изучить работу репертуарного театра, посещая спектакли и репетиции «Практики», взаимодействуя с труппой. Работа с театральным контентом станет частью учебного процесса на разных профилях и поможет студентам собрать материал для собственных проектов.
Вместе с Лабораторией впечатлений при Школе дизайна ВШЭ студенты профиля «Ивент-дизайн. Театр. Перформанс» подготовят концепцию перформанса или перформативной выставки по мотивам одного из спектаклей «Практики», а также разработают экскурсию по театру и его окрестностям. Зимой студенты профиля «Экранные искусства» будут создавать тизеры к постановкам «Практики». Их покажут на втором конкурсе «Практика свободного дизайна».
В программе модуля «Документальное кино» в мастерской Ивана Твердовского заявлены учебные съемки короткометражных документальных фильмов о театре. Большим совместным проектом станет съемка полнометражного документального фильма про сотрудничество «Практики» и Факультета креативных индустрий.
В рамках дисциплины «Ивент-дизайн и экономика впечатлений» запланированы лекции от директора «Практики» Елены Кузьмаковой и помощника худрука театра Юрия Квятковского. По итогам обучения курс разработает план реализации одного из проектов «Практики».
Ближайшим совместным мероприятием станет паблик-ток о форматах и способах репрезентации спектаклей с помощью тизеров и трейлеров. Он пройдет 9 ноября на малой сцене «Практики». Модератором выступит куратор профиля «Ивент-дизайн и экономика впечатлений» Дария Женихова.
28 декабря Школа дизайна НИУ ВШЭ проведет в Creative Hub конференцию, посвященную театру. А зимой в этом пространстве и в самом театре «Практика» пройдет серия открытых лекций для тех, кто начинает карьеру в дизайне, кино, театре и моде.