Синоптики: зимы в Москве стали короче за последние десятилетия

Продолжительность зимнего периода в Москве уменьшилась за последние десятилетия, рассказал агентству «Москва» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В ближайшую неделю снега в городе не прогнозируется.
«50 лет назад средняя дата устойчивых отрицательных температур приходилась в Москве на первую пятидневку ноября. Спустя 30 лет средняя дата устойчивых зимних температур приходилась на конец первой декады — 8–10 ноября. Пересчитанные за период с 1991 по 2020 год характеристики показывали, что устойчивый переход температуры через 0 градусов происходит 13–14 ноября. Можно видеть в целом, как на самом деле уменьшается зимний период, ведь устойчивые отрицательные температуры — характеристика зимнего периода», — сказал Вильфанд.
Снежный покров в Москве за последние 30 лет в среднем приходится на последнюю пятидневку ноября. «За 22 года нынешнего века три раза устойчивый снежный покров формировался „по Пушкину“ — только в первых числах января», — добавил он.
В конце октября Москву и ряд других городов накрыл снег с дождем. Из‑за потепления в начале ноября снежный покров потихоньку ушел, окончательно снег ляжет лишь к концу ноября.