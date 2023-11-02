Синоптики: зимы в Москве стали короче за последние десятилетия

«50 лет назад средняя дата устойчивых отрицательных температур приходилась в Москве на первую пятидневку ноября. Спустя 30 лет средняя дата устойчивых зимних температур приходилась на конец первой декады — 8–10 ноября. Пересчитанные за период с 1991 по 2020 год характеристики показывали, что устойчивый переход температуры через 0 градусов происходит 13–14 ноября. Можно видеть в целом, как на самом деле уменьшается зимний период, ведь устойчивые отрицательные температуры — характеристика зимнего периода», — сказал Вильфанд.