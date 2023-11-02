Вышел первый трейлер экранизации романа «Сегун» Джеймса Клавелла

Канал FX Networks опубликовал первый трейлер фильма «Сегун» — экранизации одноименного романа американского писателя Джеймса Клавелла. Премьера запланирована на февраль 2024 года на стриминговой платформе Hulu.
Согласно описанию под роликом, действие сериала происходит в Японии в 1600 году, незадолго до гражданской войны, определивший судьбу столетия. Главный герой картины — английский моряк Джон Блэкторн, который чудом выживает и случайно попадает в местную рыбацкую деревню.
«Эпическая сага о войне, страсти и власти, действие которой происходит в феодальной Японии», — описывает будущую ленту FX Networks.
Это будет уже не первая многосерийная экранизация романа Клавелла. В 1980 году вышел мини-сериал «Сёгун», который забрал три награды на премии «Золотой глобус»: за лучшие женскую и мужскую роли, а также в номинации «Лучший драматический сериал».