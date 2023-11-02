Вышел первый трейлер экранизации романа «Сегун» Джеймса Клавелла

Это будет уже не первая многосерийная экранизация романа Клавелла. В 1980 году вышел мини-сериал «Сёгун», который забрал три награды на премии «Золотой глобус»: за лучшие женскую и мужскую роли, а также в номинации «Лучший драматический сериал».