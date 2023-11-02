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Умер худрук Петербургской филармонии Юрий Темирканов

Семён Гудошников
Сегодня в 16:21

В возрасте 84 лет скончался дирижер, художественный руководитель Петербургской филармонии имени Шостаковича Юрий Темирканов. Об этом говорится на сайте учреждения.

Темирканов родился в 1938 году в Нальчике, музыкой он начал заниматься в девять лет. В 13-летнем возрасте переехал в Ленинград, где окончил консерваторию по классам альта и симфонического дирижирования.

С 1966 по 1988 год Темирканов был главным дирижером симфонического оркестра Ленинградской филармонии и Кировского (Мариинского) театра. С 1988-го стал художественным руководителем филармонии. До февраля 2022-го Темирканов также руководил академическим филармоническим оркестром.

В разные годы дирижер выступал с ведущими оркестрами Европы, включая Берлинский, Венский и Лондонский филармонический, театра Ла Скала и другие. Сотрудничал с оркестрами Нью-Йорка, Филадельфии, Бостона, Чикаго, Кливленда, Сан-Франциско, Лос-Анджелеса.

Темирканов — народный артист СССР, лауреат двух Государственный премий СССР и двух Госпремий Российской Федерации, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», командор ордена Звезды Италии и кавалер японского ордена Восходящего солнца.

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Юрий Темирканов
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