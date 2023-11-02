Реклама
Новости

Повесть «Отель „У погибшего альпиниста“» братьев Стругацких может получить новую экранизацию

Виктория Шанина
Сегодня в 16:15

Медиакомпания «Марс Медиа» планирует снять новую экранизацию повести «Отель „У погибшего альпиниста“» Аркадия и Бориса Стругацких. Об этом сообщает телеграм-канал «Новости кинопроизводства».

Режиссером выступит Александр Домогаров-младший («Елки», «Печорин»), сценаристом — Ольга Городецкая («Казнь», «Тварь»). Премьера состоится, предположительно, в 2025-м или даже 2026 году.

Повесть «Отель „У погибшего альпиниста“» была впервые опубликована в 1970 году. Она рассказывает о загадочных событиях в гостинице в горах некой европейской страны — от таинственных убийств и разборок с бандой гангстеров до встречи с пришельцами.

Первая экранизация с одноименным названием вышла в 1979-м. Съемки проходили в урочище Туюк-Су («Ворота Туюк-Су»), недалеко от известного горнолыжного курорта Чимбулак в Казахстане.

расскажите друзьям
люди
Аркадий СтругацкийБорис СтругацкийОльга Городецкая
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»