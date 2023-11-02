2 ноября в онлайн-кинотеатре Okko стартует новый анимационный сериал «Шурик и Шарик». Созданием пяти серий занималась студия «Феникс».
Действие «Шурика и Шарика» разворачивается в вымышленном городе Подмосковске, где снимают квартиру трое молодых ребят: Шурик, робкий и неказистый парень, Жора, «предприниматель высшей бизнес-лиги», и их расслабленный друг Платон. Есть у них и питомец — «английский буль-бультерьер» Шарик.
Персонажи оказываются в узнаваемых, но доведенных до абсурда ситуациях. Героям предстоит столкнуться с поиском работы, первой любовью, проблемой заработка денег, походами к врачу и встречей выпускников. Пилотная серия «Шурика и Шарика» вышла год назад и набрала 1,7 млн просмотров.
Персонажей озвучили их же создатели: Шурика — Федор Павлов, Платона — Никита Диченко и Жору — Андрей Афанасьев. А Шарика — пес-актер Бенджамин и собаки из приюта «Ника».
Первые две серии уже можно посмотреть в Okko, а новая выйдет на следующей неделе. Посмотреть ситком могут все зарегистрированные пользователи стриминга.