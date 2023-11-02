Действие «Шурика и Шарика» разворачивается в вымышленном городе Подмосковске, где снимают квартиру трое молодых ребят: Шурик, робкий и неказистый парень, Жора, «предприниматель высшей бизнес-лиги», и их расслабленный друг Платон. Есть у них и питомец — «английский буль-бультерьер» Шарик.