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В Госдуме предложили ввести ежегодный анонимный опрос школьников для выявления буллинга

Виктория Шанина
Сегодня в 12:53

Член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова (партия «Новые люди») предложила каждый год проводить в школах анонимный опрос учеников, чтобы выявлять буллинг. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официальное обращение Скрозниковой на имя вице-премьера Татьяны Голиковой.

Как отмечает автор инициативы, чаще всего дети негативно относятся к школе именно из‑за травли и издевательств со стороны сверстников. А один из опросов показывает, что 80% подростков сталкиваются с буллингом именно в школе.

По результатам анонимных опросов можно будет создать списки школ группы риска или, наоборот, учебных заведений с наиболее экологичной психологической обстановкой, считает Скрозникова. Такое распределение предлагается назвать «индексом дружелюбия школ».

Собирать данные депутат предлагает через порталы «Госуслуги» и «Моя школа». А по полученным результатам можно будет выявлять наиболее неблагополучные школы и направлять в них педагогов-психологов для профилактики буллинга.

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Госдума
люди
Татьяна ГоликоваАнна Скрозникова
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