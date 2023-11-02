В Госдуме предложили ввести ежегодный анонимный опрос школьников для выявления буллинга

Член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова (партия «Новые люди») предложила каждый год проводить в школах анонимный опрос учеников, чтобы выявлять буллинг. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официальное обращение Скрозниковой на имя вице-премьера Татьяны Голиковой.
Как отмечает автор инициативы, чаще всего дети негативно относятся к школе именно из‑за травли и издевательств со стороны сверстников. А один из опросов показывает, что 80% подростков сталкиваются с буллингом именно в школе.
По результатам анонимных опросов можно будет создать списки школ группы риска или, наоборот, учебных заведений с наиболее экологичной психологической обстановкой, считает Скрозникова. Такое распределение предлагается назвать «индексом дружелюбия школ».
Собирать данные депутат предлагает через порталы «Госуслуги» и «Моя школа». А по полученным результатам можно будет выявлять наиболее неблагополучные школы и направлять в них педагогов-психологов для профилактики буллинга.