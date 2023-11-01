В сети вышел трейлер комедии «Джинн» с Мелиссой МакКарти. Ее сценарий написал автор «Реальной любви»

В трейлере Берни в шутку просит у новой знакомой собственного верблюда, а затем всерьез заказывает большую пиццу с пепперони. «Да это же просто треугольник красного хлеба!» — недоумевает Джинн перед тем, как попробовать свое новое любимое блюдо.