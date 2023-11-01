В сети вышел трейлер комедии «Джинн» с Мелиссой МакКарти. Ее сценарий написал автор «Реальной любви»

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали трейлер комедии «Джинн», главные роли в которой исполнили Мелисса МакКарти («Девичник в Вегасе», «Русалочка») и Паапа Эссьеду («Род мужской», «Черное зеркало»).
Фильм выйдет 22 ноября на стриминговом сервисе Peacock. Он станет одним из предрождественских релизов 2023 года. Автором картины выступит режиссер Сэм Бойд, известный по ленте «Статус: все сложно» с Эммой Робертс.
Сюжет «Джинна» будет развиваться вокруг трудоголика Берни, который пропустил день рождения дочери, после чего потерял жену и работу. В отчаянии он зашел в антикварный магазин и нашел там старинную шкатулку.
В шкатулке, как оказалось, жил Джинн — рыжеволосая и веселая женщина в синем востояном наряде, способная исполнять желания. Причем не три, как в сказках о джиннах, а неограниченное количество.
В трейлере Берни в шутку просит у новой знакомой собственного верблюда, а затем всерьез заказывает большую пиццу с пепперони. «Да это же просто треугольник красного хлеба!» — недоумевает Джинн перед тем, как попробовать свое новое любимое блюдо.
Ролик раскрывает, что Джинн пробыла в шкатулке целых две тысячи лет. Когда Берни осознает это, он отправляется вместе с эксцентричной волшебницей гулять по рождественскому Нью-Йорку.
Вскоре, судя по видео, Берни и Джинн вскоре станут настоящими друзьями. Вместе им предстоит выполнить самую сложную задачу — вернуть Берни его семью.
Добиваться этого герои будут по сценарию Ричарда Кертиса, работавшего над культовыми лентами «Четыре свадьбы и одни похороны», «Ноттинг Хилл», «Дневник Бриджет Джонс» и «Реальная любовь».