Дженнифер Гарнер и Эд Хелмс меняются телами со своими детьми в трейлере «Family Switch»

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер рождественской комедии «Family Switch» — она выйдет на платформе 30 ноября, в преддверии зимних праздников.
Фильм познакомит зрителей с Уолкерами — немного разобщенной, но любящей семьей, каждый из членов которой не похож на свою родню. Незадолго до Рождества Уолкеры отправляются в обсерваторию, где встречают загадочную женщину.
Та по просьбе матери семейства делает фотографию без конца ссорящихся родственников. На следующий день Уолкеры просыпаются дома и обнаруживают, что обменялись телами.
Бизнесвумен Джесс превратилась в свою 17-летнюю дочь-футболистку, а та — в свою мать. Отец семейства Билл обнаружил себя в теле сына. А младший ребенок Уолкеров и вовсе поменялся местами с собакой по прозвищу Пиклз.
Неспособные объяснить столь удивительную трансформацию Уолкеры вынуждены временно жить чужими жизнями. Билл отправляется на школьный бал, где отказывает в поцелуе девочке, которая нравится сыну. Подросток Сиси пытается справиться с работой мамы, а Джесс тем временем выходит на футбольное поле.
Главные роли в фильме исполнили Дженнифер Гарнер («Из 13 в 30»), Эд Хелмс («Мы — Миллеры»), Эмма Майерс («Уэнсдей») и Брэйди Нун («Хорошие мальчики»). В основу картины легла книга Эми Крауз-Розенталь «Bedtime For Mommy».