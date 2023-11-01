Джон Траволта и Стивен Макинтош появились в трейлере фильма «Поводырь»

На ютуб-канале Disney Plus опубликовали трейлер фильма «Поводырь» («The Shepherd»), который выйдет 1 декабря на стриминговом сервисе Disney+.
Картина расскажет о молодом пилоте Королевских ВВС, который в канун Рождества летит домой через Северное море. Он оказывается в опасности, когда радиосвязь и электричество отказывают. На помощь летчику приходит таинственный человек.
Фильм основан на повести Фредерика Форсайта. «Поводырь» станет первой экранизацией культовой рождественской истории. В ленте снялись Бен Рэдклифф, Стивен Макинтош и Джон Траволта.
Английский писатель Фредерик Форсайт опубликовал «Поводыря» в 1975 году. В тот период автор уже сотрудничал с британской разведкой и был известен как создатель таких романов как «День Шакала» и «Псы войны».