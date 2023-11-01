Боссы HBO заставляли сотрудников троллить сериальных критиков в соцсетях

Он утверждает, что стал объектом буллинга и дискриминации со стороны начальства после того, как сообщил о своем психическом заболевании. Он также пишет, что его заставляли нянчиться с котятами в офисе Орси, когда она шутила по телефону, что он играет с ними, чтобы «улучшить свое психическое здоровье».