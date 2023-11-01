Боссы HBO заставляли сотрудников троллить сериальных критиков в соцсетях

Глава HBO Кейси Блойс заставлял подчиненных троллить критиков в соцсетях, пишет Rolling Stone со ссылкой на материалы иска бывшего сотрудника Салли Темори против телеканала, певца The Weeknd и продюсеров сериала «Кумир».
Как утверждает издание, Блойс и вице-президент по драматическим шоу Кэтлин Маккэффри в рабочей переписке неоднократно обсуждали использование фальшивых аккаунтов для комментариев под постами телевизионных критиков, недовольных сериалами HBO. Журнал уточняет, что сообщения были проверены и подтверждены по метаданным.
В апреле 2020 года Блойс предложил Маккэфри как‑нибудь грубо ответить на негативный твит телекритика Vulture о сериале HBO «Перри Мейсон». «Кому бы нам поручить такое задание? Нам всего лишь нужен случайный аккаунт, чтобы ответить и пристыдить её», — писал Блойс. Впрочем, тогда они ничего не сделали.
Однако спустя год под рецензией телекритика Rolling Stone Алана Сепинуолла на сериал HBO «Невероятные» появился твит от нового аккаунта, который представился «Мамой из Техаса и специалистом по травам» Келли Шепард. Фотография в её профиле была взята из фотостока и использовалась ещё несколькими бизнес-сайтами, уточняет издание.
«Как всегда, текст Алана беззуб и стерилен», — было написано в твите, который получил 2 лайка. Слова в сообщении в точности совпадают с тем, что Маккэфри приказала написать Темори, следует из материалов иска.
В той же переписке Маккэфри говорит, что Блойс «одержим твиттером» и «постоянно ввязывается в конфликты в твиттере». «Он постоянно просит меня найти друзей, чтобы они что‑то написали. Может, сделаем пустой аккаунт и будем писать с него?», — просит руководительница HBO.
Этот же аккаунт оставил ещё несколько резких комментариев под постами других критиков «Невероятных», в том числе написал гневное сообщение главному телевизионному критику The New York Times. «Удивительно, что два мужика средних лет засрали сериал про женщин......», — говорилось в посте с 0 лайков.
Также «мама из Техаса» откомментировала негативную рецензию Rolling Stone на сериал «Мейр из Исттауна»: «Алан ничего не понял про „Наследников“, и тут опять написал чушь, ему лишь бы мораль читать».
Кроме этого, Темори утверждает, что использовал анонимные аккаунты, чтобы писать комментарии в защиту HBO на сайте издания Deadline.
Салли Темори подал свой иск о незаконном увольнении против HBO, его вице-президента по драматическим шоу Кэтлин Маккэффри, главы отдела драмы Франчески Орси, Эйбела Тейсфайе и ещё двух продюсеров сериала «Кумир».
Он утверждает, что стал объектом буллинга и дискриминации со стороны начальства после того, как сообщил о своем психическом заболевании. Он также пишет, что его заставляли нянчиться с котятами в офисе Орси, когда она шутила по телефону, что он играет с ними, чтобы «улучшить свое психическое здоровье».
Кроме этого, по его словам, Темори стал жертвой сексуальных домогательств со стороны Тесфайе и продюсеров «Кумира», а неназванный коллега по работе якобы шлепал его по попе и «комментировал личные и сексуальные вопросы».