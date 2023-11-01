Netflix показал тизер экранизации романа «Мальчик глотает Вселенную»

На ютуб-канале Netflix опубликовали тизер сериала «Мальчик глотает Вселенную», поставленного по мотивам одноименного романа австралийского писателя Трента Далтона.
Действие истории разворачивается в Брисбене в 80-х годах. Главным героем становится мальчик из странной разрозненной семьи, чья детская наивность сталкивается с жестокостью взрослого мира.
Роли в экранизации исполнили Фиби Тонкин («Древние»), Трэвис Фиммел («Викинг») и Брайан Браун («Свет в океане»). В актерский состав также вошли Ли Тайгер Хэлли, Питер Пхан, Феликс Кэмерон, Джорди Кэмпбелл и Элоиза Ротфилд.
Сериал разработал Джон Колли, режиссерами эпизодов выступили Бхарат Наллури, Джоселин Мурхаус и Ким Мордонт. В шоу вошли восемь серий. Когда их можно будет увидеть на Netflix, пока неизвестно.
Роман «Мальчик глотает Вселенную» стал дебютным для журналиста Трента Далтона. Он опубликовал полуавтобиографическую книгу в 2018 году. Уже через год права на экранизацию романа были приобретены.
Позднее Далтон выпустил еще два романа: в 2020 году вышел «All Our Shimmering Skies», а в 2023-м — «Lola in the Mirror». Кроме того, на счету писателя еще три нон-фикшен-издания.