Во Флоренции для публики впервые откроют секретную комнату Микеланджело

«Установлено, что они сделаны рукой Микеланджело. С этим соглашаются все исследователи. Только некоторые считают, что все рисунки без исключения принадлежат мастеру, некоторые полагают, что часть принадлежит его ученикам и последователям. Но по времени все относятся к одному периоду, и все — высочайшего качества исполнения», — отметили в Музее Капеллы Медичи.