Во Флоренции для публики впервые откроют секретную комнату Микеланджело

Во Флоренции для посещения впервые откроют так называемую секретную комнату Микеланджело в здании базилики Сан-Лоренцо. Об этом сообщил ТАСС.
Небольшое помещение некоторое время было домом для великого художника, когда тот попал в немилость семейства Медичи. Микеланджело работал на Медичи, однако в 1527 году поддержал бунт против них, когда семейство изгнали из Флоренции.
Когда Медичи вернулись к власти, художнику приходилось жить в помещении над ризницей — там ему разрешил оставаться настоятель храма. Позднее могущественные покровители простили художника и возобновили с ним связь.
За время пребывания в комнате площадью 10×3 метра Микеланджело украсил ее стены многочисленными рисунками. Специалисты подтвердили, что по меньшей мере часть эскизов (а скорее всего, все) принадлежат руке мастера.
«Установлено, что они сделаны рукой Микеланджело. С этим соглашаются все исследователи. Только некоторые считают, что все рисунки без исключения принадлежат мастеру, некоторые полагают, что часть принадлежит его ученикам и последователям. Но по времени все относятся к одному периоду, и все — высочайшего качества исполнения», — отметили в Музее Капеллы Медичи.
Секретную комнату Микеланджело обнаружили в 1975 году. С этого момента увидеть рисунки, выполненные углем и сангиной (мелом с пигментом из оксидов железа), могли только искусствоведы и реставраторы.
Но с 15 ноября в помещение начнут пускать всех желающих. В неделю комнату смогут осмотреть до 100 человек. Их будут допускать внутрь группами по четыре человека несколько раз в день по предварительной записи.