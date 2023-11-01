HBO показал трейлер фильма о дублере Дэниела Рэдклиффа, парализованном на съемках «Гарри Поттера»

Рэдклифф же подчеркивает, что жизнь его друга не превратилась в трагедию после рокового перелома позвоночника. «То, как его жизнь повлияла на жизни людей вокруг него, — самое далекое от того, что можно было бы назвать мыслимым», — говорит он.