HBO показал трейлер фильма о дублере Дэниела Рэдклиффа, парализованном на съемках «Гарри Поттера»

На ютуб-канале HBO опубликовали трейлер документального фильма «Дэвид Холмс: Мальчик, который выжил», посвященного парализованному на съемках «Гарри Поттера» дублеру Дэниела Рэдклиффа.
Картина выйдет на стриминговом сервисе Max 15 ноября. В ней бывший каскадер Дэвид Холмс расскажет о своей работе на съемочной площадке, дружбе со звездами кинофраншизы и несчастном случае, навсегда изменившем его жизнь.
В фильме принял участие Дэниел Рэдклифф — он также выступил одним из исполнительных продюсеров проекта. Помимо него, над картиной работали режиссер Дэн Хартли и продюсеры Нэнси Абрахам, Сью Латимер, Сара Спахович, Лиза Геллер и другие.
«В то время когда Дэниел и его ближайшие коллеги-каскадеры объединились, чтобы поддержать Дэвида и его семью в трудную минуту, именно необычайная стойкость самого Дэвида стала для них величайшим источником силы и вдохновения», — говорится в описании ленты.
Из трейлера становится ясно, как формировались отношения между Рэдклиффом, Холмсом и другими участниками съемок, как Холмс наслаждался своей работой и был, по словам Рэдклиффа, «крутым старшим братом», выполнявшим самые опасные трюки.
Холмс в ролике с вдохновением рассказывает о своем опыте каскадера, называя работу над «Гарри Поттером» «лучшей работой в мире». «У него не было даже представления о страхе», — признается в видео отец дублера.
Рэдклифф же подчеркивает, что жизнь его друга не превратилась в трагедию после рокового перелома позвоночника. «То, как его жизнь повлияла на жизни людей вокруг него, — самое далекое от того, что можно было бы назвать мыслимым», — говорит он.