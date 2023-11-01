В Минцифры поддержали идею создания кибервойск

В июне депутат Госдумы Антон Горелкин предложил сформировать подразделения кибервойск в структуре Росгвардии. «Поскольку Росгвардия — это прежде всего силовое ведомство, стоит подумать и над формированием в ее структуре полноценного подразделения кибервойск — с учетом растущих здесь цифровых компетенций. В условиях информационного противоборства это необходимость», — написал он в телеграм-канале.