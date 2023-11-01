В Минцифры поддержали идею создания кибервойск

Министр цифрового развития Максут Шадаев поддержал идею создания в России кибервойск. Об этом он рассказал на форуме издания CNews.
«По планам создания кибервойск. Я в этом смысле точно их поддерживаю. Просто нам надо определиться, чтобы это не касалось отсрочки [от срочной службы для IТ-специалистов]», — цитирует его слова ТАСС.
«Можно обсуждать заключение контрактов и службу в войсках, связанных с киберобеспечением военной операции и противодействием информационным атакам. Я уверен, что Минобороны этот вопрос активно прорабатывает», — добавил глава Минцифры.
В марте 2022 года с предложением создать кибервойска выступил замминистра промышленности и торговли Василий Шпак. Тогда он отметил, что служба в подобных войсках могла бы стать для IT-специалистов альтернативой отсрочке от службы в армии.
В июне депутат Госдумы Антон Горелкин предложил сформировать подразделения кибервойск в структуре Росгвардии. «Поскольку Росгвардия — это прежде всего силовое ведомство, стоит подумать и над формированием в ее структуре полноценного подразделения кибервойск — с учетом растущих здесь цифровых компетенций. В условиях информационного противоборства это необходимость», — написал он в телеграм-канале.
Министр обороны Сергей Шойгу заявлял о создании в России войск информационных операций еще в 2017 году. «Войска информационных операций эффективнее и сильнее того управления, которое называлось контрпропагандой», — говорил он, отмечая, что подразделение уже создано.