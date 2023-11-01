Вход в мечеть Айя-София в Стамбуле станет платным для иностранцев

Начиная с 15 января 2024 года иностранные туристы в Стамбуле смогут попасть в мечеть Айя-София только по билету, пишет «Интерфакс». Сколько он будет стоить, не уточняется.
По словам министра культуры и туризма Турции Мехмета Нури Эрсоя, решение принято по рекомендации ЮНЕСКО.
«С иностранных посетителей за посещение мечети Айя-София будет взиматься плата. С граждан Турции, которые приезжают совершать богослужения, плата взиматься не будет», — уточнил он.
По данным местного портала NTV, иностранные туристы и граждане Турции будут заходить в мечеть через разные входы. Так власти хотят избежать конфликтов между туристами и молящимися.