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Вход в мечеть Айя-София в Стамбуле станет платным для иностранцев

Виктория Шанина
Сегодня в 17:10

Начиная с 15 января 2024 года иностранные туристы в Стамбуле смогут попасть в мечеть Айя-София только по билету, пишет «Интерфакс». Сколько он будет стоить, не уточняется.

По словам министра культуры и туризма Турции Мехмета Нури Эрсоя, решение принято по рекомендации ЮНЕСКО.

«С иностранных посетителей за посещение мечети Айя-София будет взиматься плата. С граждан Турции, которые приезжают совершать богослужения, плата взиматься не будет», — уточнил он.

По данным местного портала NTV, иностранные туристы и граждане Турции будут заходить в мечеть через разные входы. Так власти хотят избежать конфликтов между туристами и молящимися.

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ЮНЕСКО
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