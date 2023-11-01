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Майкл Манн разрабатывает ремейк корейского криминального триллера

Виктория Шанина
Сегодня в 16:31

Американский режиссер и продюсер Майкл МаннFord против Ferrari», «Криминальная история») запустил в разработку ремейк южнокорейского криминального триллера «Ветеран». Об этом пишет Variety со ссылкой на источник в студии CJ E&M.

Южнокорейская CJ E&M уже помогает Манну разрабатывать сценарий. Однако, по словам источника Variety, до сих пор неясно, будет Майкл Манн режиссером или ограничится продюсерской ролью.

Также собеседник издания говорит, что работа над американской адаптацией «Ветерана» началась еще до забастовок голливудских актеров и сценаристов. На данный момент она приостановлена и неизвестно, когда возобновится.

Оригинальный «Ветеран» вышел в 2015 году. Главный герой — очень честный полицейский Со До Чхоль, который попадает на вечеринку, где присутствует и сын владельца крупной корпорации. До Чхоль начинает подозревать неладное и решает, что парня нужно поймать, но из‑за влияния и связей его отца эта задача становится почти нерешаемой.

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Майкл Манн
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