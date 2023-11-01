Майкл Манн разрабатывает ремейк корейского криминального триллера

Оригинальный «Ветеран» вышел в 2015 году. Главный герой — очень честный полицейский Со До Чхоль, который попадает на вечеринку, где присутствует и сын владельца крупной корпорации. До Чхоль начинает подозревать неладное и решает, что парня нужно поймать, но из‑за влияния и связей его отца эта задача становится почти нерешаемой.