Байден подписал указ о регулировании ИИ, испугавшись его в боевике «Миссия невыполнима»

Президент США Джо Байден оказался под сильным впечатлением от темпов развития технологии искусственного интеллекта после просмотра боевика «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1». Об этом рассказал замглавы администрации Белого дома Брюс Рид, который посмотрел фильм вместе с президентом, пишет AP.
По словам Рида, после просмотра фильма Байден пришел к выводу, что ИИ представляет гораздо более серьезную угрозу для человечества, нежели ему казалось ранее.
«Он был очень впечатлен и встревожен, как и любой другой человек. Он видел изображения себя, своей собаки, сгенерированный ИИ. Он узнал о невероятной и ужасающей технологии клонирования голоса, которой достаточно трехсекундной записи вашего голоса, чтоб сделать из него полноценный разговор», — сказал Рид.
Ужаснувшись увиденному в этой картине, президент США подписал указ, устанавливающий новые стандарты безопасности в области искусственного интеллекта. «ИИ повсюду вокруг нас. Чтобы реализовывать развитие ИИ и при этом избежать опасностей, нам нужно управлять этой технологией», — заявил политик.
В соцсетях пользователи пишут, что Байден проспал все последние новости об искусственном интеллекте и теперь бесплатно рекламирует новый фильм франшизы «Миссия невыполнима».
World of Reel иронично замечает, что Байдену придется дождаться июня 2025 года, чтобы избавиться от опасений по поводу ИИ. Именно тогда выйдет вторая часть «Миссии: невыполнима. Смертельная расплата».
Лента «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1» дебютировала в кинотеатрах США 12 июля этого года. В новой части франшизы Итан Хоук и его команда IMF сталкивается с самым могущественным врагом — вышедшим из‑под контроля искусственным интеллектом по имени Сущность.