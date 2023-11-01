Байден подписал указ о регулировании ИИ, испугавшись его в боевике «Миссия невыполнима»

«Он был очень впечатлен и встревожен, как и любой другой человек. Он видел изображения себя, своей собаки, сгенерированный ИИ. Он узнал о невероятной и ужасающей технологии клонирования голоса, которой достаточно трехсекундной записи вашего голоса, чтоб сделать из него полноценный разговор», — сказал Рид.