В подмосковном кадетском училище произошло массовое отравление. В больницы увезли 20 детей

Четверых детей увезли в инфекционную больницу в тяжелом состоянии. Как отмечает телеграм-канал Shot, 14 мальчиков в возрасте от 11 до 15 лет доставили в Луховицкую ЦРБ, еще шестерых — в ближайшую больницу в Коломне.