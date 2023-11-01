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В подмосковном кадетском училище произошло массовое отравление. В больницы увезли 20 детей

Виктория Шанина
Сегодня в 11:11

В подмосковном селе Дединово 20 детей из кадетского училища «Орел» госпитализировали с симптомами отравления. Об этом пишет телеграм-канал Baza.

У кадетов поднялась температура, начались тошнота и понос. Врачи предварительно заявили, что у них гастроэнтерит, но позже выяснилось, что это ротавирусная инфекция.

Четверых детей увезли в инфекционную больницу в тяжелом состоянии. Как отмечает телеграм-канал Shot, 14 мальчиков в возрасте от 11 до 15 лет доставили в Луховицкую ЦРБ, еще шестерых — в ближайшую больницу в Коломне.

По данным Shot, ребята могли отравиться за ужином. Полиция проводит проверку, а Роспотребнадзор поставил ситуацию на контроль.

Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по статье 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья).

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