В подмосковном кадетском училище произошло массовое отравление. В больницы увезли 20 детей

В подмосковном селе Дединово 20 детей из кадетского училища «Орел» госпитализировали с симптомами отравления. Об этом пишет телеграм-канал Baza.
У кадетов поднялась температура, начались тошнота и понос. Врачи предварительно заявили, что у них гастроэнтерит, но позже выяснилось, что это ротавирусная инфекция.
Четверых детей увезли в инфекционную больницу в тяжелом состоянии. Как отмечает телеграм-канал Shot, 14 мальчиков в возрасте от 11 до 15 лет доставили в Луховицкую ЦРБ, еще шестерых — в ближайшую больницу в Коломне.
По данным Shot, ребята могли отравиться за ужином. Полиция проводит проверку, а Роспотребнадзор поставил ситуацию на контроль.
Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по статье 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья).