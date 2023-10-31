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Звезда «Реинкарнации» Алекс Вулф срежиссирует триллер «If She Burns» с Викторией Педретти

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:58

Американский актер Алекс Вулф, известный по фильмам «Реинкарнация» и «Оппенгеймер», поставит психологический триллер «If She Burns». Главную роль в картине сыграет Виктория Педретти («Ты», «Призрак дома на холме»), сообщил Collider.

Вулф напишет сценарий проекта и сыграет в нем одну из главных ролей. Будущий фильм описывается как «мрачная, сексуальная» картина о женщине, которая отправляется в Италию вместе со своей дисфункциональной семьей после ужасного происшествия.

По сюжету героиня окажется вовлечена в связь с таинственным соседом, роль которого намерен исполнить сам Вулф. Однако в центре внимания окажутся, по всей видимости, не романтические перипетии, а напряженные отношения девушки с ее семьей.

Отдельным событием в ленте станет серия загадочных лесных пожаров, которые подвергнут опасности всех персонажей. Роли в «If She Burns» исполнят, помимо Вулфа и Педретти, Эйса Баттерфилд и Джастис Смит.

«If She Burns» станет второй режиссерской работой Вулфа. Актер собирается также самостоятельно написать музыку к триллеру при участии Карла Маккомаса-Райхла. Съемки пройдут в Италии, они намечены на 2024 год.

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Алекс ВулфДжастис Смит
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