Звезда «Реинкарнации» Алекс Вулф срежиссирует триллер «If She Burns» с Викторией Педретти

Американский актер Алекс Вулф, известный по фильмам «Реинкарнация» и «Оппенгеймер», поставит психологический триллер «If She Burns». Главную роль в картине сыграет Виктория Педретти («Ты», «Призрак дома на холме»), сообщил Collider.
Вулф напишет сценарий проекта и сыграет в нем одну из главных ролей. Будущий фильм описывается как «мрачная, сексуальная» картина о женщине, которая отправляется в Италию вместе со своей дисфункциональной семьей после ужасного происшествия.
По сюжету героиня окажется вовлечена в связь с таинственным соседом, роль которого намерен исполнить сам Вулф. Однако в центре внимания окажутся, по всей видимости, не романтические перипетии, а напряженные отношения девушки с ее семьей.
Отдельным событием в ленте станет серия загадочных лесных пожаров, которые подвергнут опасности всех персонажей. Роли в «If She Burns» исполнят, помимо Вулфа и Педретти, Эйса Баттерфилд и Джастис Смит.
«If She Burns» станет второй режиссерской работой Вулфа. Актер собирается также самостоятельно написать музыку к триллеру при участии Карла Маккомаса-Райхла. Съемки пройдут в Италии, они намечены на 2024 год.