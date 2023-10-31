Умер бас-гитарист группы «Браво» Сергей Лапин. Ему был 61 год

Бас-гитарист группы «Браво» Сергей Лапин скончался в возрасте 61 года. Об этом сообщили на странице музыкального коллектива в соцсети «ВКонтакте».
По словам коллег Лапина, он умер 31 октября. О причинах кончины басиста музыканты не рассказали. Они принесли соболезнования семье и близким ушедшего и поделились его вкладом в творчество «Браво».
«Сергей пришел в очень непростой период, в тот момент, когда коллектив покинула Жанна Агузарова, и принес много интересных идей, касающихся имиджа и стиля группы. В частности, идея картонных декораций в классической песне „Стильный оранжевый галстук“ принадлежит именно ему», — написали музыканты.
Они отметили, что Лапин «был прекрасным человеком и музыкантом» и участвовал в записи альбомов «Скажем мы друг другу Браво» 1998 года и «Стиляги из Москвы» 1990 года.
Рок-группа «Браво» появилась в Москве в 1983 году. Коллектив исполнял рокабилли. В первоначальном составе бэнда были Евгений Хавтан, Жанна Агузарова, Андрей Конусов, Павел Кузин, Александр Степаненко.
Позднее к группе присоединялись Игорь Андреев, Сергей Рыженко, Евгений Осин, Ирина Епифанова, Валерий Сюткин и другие музыканты, в том числе Сергей Лапин.