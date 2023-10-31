Умер бас-гитарист группы «Браво» Сергей Лапин. Ему был 61 год

«Сергей пришел в очень непростой период, в тот момент, когда коллектив покинула Жанна Агузарова, и принес много интересных идей, касающихся имиджа и стиля группы. В частности, идея картонных декораций в классической песне „Стильный оранжевый галстук“ принадлежит именно ему», — написали музыканты.