Авиакомпания Red Wings запустит рейсы из Петебурга в Тбилиси и Кутаиси

Российская авиакомпания Red Wings запустит рейсы из Петербурга в Тбилиси и Кутаиси. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале аэропорта Пулково.
С 18 ноября самолеты Red Wings будут летать в Тбилиси — рейсы запланированы еженедельно по субботам. А со 2 декабря из Петербурга можно будет отправиться напрямую в Кутаиси, полеты также будут совершаться по субботам.
По словам пресс-службы аэропорта, рейсы в Тбилиси будут выполняться в 06:00, а вылеты в Кутаиси запланированы на 17:00. Оба полета займут чуть более четырех часов.
Ранее из Петербурга не совершались рейсы до Кутаиси. В целом, в Грузию из России летают самолеты трех авиакомпаний: помимо Red Wings, полеты между странами реализуют «Азимут» и Georgian Airways.
Авиасообщение с Грузией начало восстанавливаться с мая 2023 года, когда Владимир Путин снял запрет на полеты в страну для российских авиакомпаний. До этого оно не осуществлялось с 2019 года.