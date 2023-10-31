Пятеро туристов пропали вблизи перевала Дятлова. Двое из них уже нашлись

«Проплыв примерно 15 километров от поселка Тохты, компания застряла на реке, так как вода к тому времени уже замерзла. Чтобы оповестить родных и попросить помощь, двое вызвались дойти до поселка Вижай. Остальные трое остались в лагере охранять свое имущество», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Вышедшие из тайги туристы утверждают, что оставшаяся троица жива.