Пятеро туристов пропали вблизи перевала Дятлова. Двое из них уже нашлись

Группа туристов из пяти человек пропала в Свердловской области, передает РБК со ссылкой на пресс-служба местного управления МВД. Они пропали в районе перевала Дятлова.
По данным «РБК Екатеринбург», о пропаже туристов сообщил водитель, который должен был встречать их в Вижае. Группа отправились на сплав из поселка Тахта 26 октября, а 30 должна была прибыть в поселок Вижай и встретиться с организатором.
Расстояние от Тахты до Вижая — около 50 километров, туристы должны были пересечь две реки — Яхтель и Тахтинка, отметили в ведомстве. Туристы могла задержаться резкого похолодания, добавляли там. Спасатели предполагали, что ЧП могло произойти из‑за поломки катамарана.
«Проплыв примерно 15 километров от поселка Тохты, компания застряла на реке, так как вода к тому времени уже замерзла. Чтобы оповестить родных и попросить помощь, двое вызвались дойти до поселка Вижай. Остальные трое остались в лагере охранять свое имущество», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Вышедшие из тайги туристы утверждают, что оставшаяся троица жива.