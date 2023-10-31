Shot: в Москве задержали главреда издания «Октагон. Медиа» Игоря Рябова и его коллегу Марию Гайко

В Москве задержали главного редактора политического издания «Октагон. Медиа» Игоря Рябова и его 41-летнюю коллегу Марию Гайко. Об этом сообщил телеграм-канал Shot.
По информации источника, утром 31 октября в квартире Рябова прошел обыск. Задержание сотрудников СМИ связано с уголовным делом о клевете. В связи с чем оно открыто, точно неизвестно.
Интерес правоохранителей к журналистам, как утверждает Shot, мог появиться из‑за публикации списков лиц, финансирующих ВСУ. Соответствующая публикация появилась в телеграм-канале «Образ будущего» в мае 2023 года.
В перечне была упомянута супруга губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко — Ирина Дрозденко. Рябов выступает одним из администраторов канала «Образ будущего».
По версии следствия, некие лица перечисляли Рябову деньги за публикации. Средняя стоимость поста, по данным Shot, составляла около 40 тыс. рублей.