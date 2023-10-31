Проект бывших редакторов «Афиши Daily», канал «Войс» запустил канал с видеоэссе

«„Браво“ — уникальная группа. Она первой запускала девушку на советскую рок-сцену, делала стиляг великими снова и возрождалась из пепла после ухода сразу двух вокалистов, не теряя ни в песнях, ни в популярности. А мы расскажем, что помогало группе переживать все невзгоды и потрясения», — обещают ведущие «Войса».