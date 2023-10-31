Проект бывших редакторов «Афиши Daily», канал «Войс» запустил канал с видеоэссе

Телеграм-канал «Войс» запустил серию эссе о популярной музыке. Это первый видеопроект бывших музыкальных редакторов «Афиши Daily» Владимира Завьялова и Николая Овчинникова.
Выпуск посвящен 40-летней карьере группы «Браво». В нем Завьялов рассказывает историю коллектива и объясняет ее феномен: как «Браво» сталкивалась с преследованием властей, уходом вокалистов, внешними и внутренними кризисами, но находило силы творчески перерождаться.
Кто на самом деле был первым солистом группы? Что происходило с группой между периодом Агузаровой и эрой Сюткина? Какие песни «Браво» способны удивить? В чем главный секрет группы, держащий ее на плаву? На эти вопросы отвечают авторы эссе.
«„Браво“ — уникальная группа. Она первой запускала девушку на советскую рок-сцену, делала стиляг великими снова и возрождалась из пепла после ухода сразу двух вокалистов, не теряя ни в песнях, ни в популярности. А мы расскажем, что помогало группе переживать все невзгоды и потрясения», — обещают ведущие «Войса».