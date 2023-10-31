В онлайн-кинотеатре «Амедиатека» покажут сериал «Маяк 23» с Леной Хеди

В онлайн-кинотеатре «Амедиатека» появится научно-фантастический триллер «Маяк 23». Премьера сериала на платформе запланирована на 13 ноября, рассказали «Афише Daily» представители сервиса.
Шоу расскажет о бывшем военном Халане и сотруднице правительства Астер, которые оказались заперты на маяке в самом дальнем уголке космоса. Героям предстоит решить, друзья они или враги, и попытаться спасти мир.
В основу сериала легла одноименная книга Хью Хауи. В ней действие разворачивается в XXIII веке в мире, где по всей Галактике расположились космические маяки, позволяющие шаттлам безопасно путешествовать за пределами Земли.
Главные роли в «Маяке 23» исполнили звезда «Игры престолов» Лена Хеди и канадский актер Стивен Джеймс, известный по роли легкоатлета Джесси Оуэнса в биографической драме «Сила воли».
Помимо них, в сериале сыграли Уэйд Богерт-О’Брайен, Наташа Мамба, Стивен Рут, Бо Мартиновская, Эрик Лэнг и Дэниел Малик. Создателем проекта выступил Зак Пенн («Первому игроку приготовиться», «Электра»).
Трейлер демонстрирует, что героиня Хеди оказывается на маяке неслучайно. Она пытается заполучить некую информацию, которую персонаж Джеймса категорически отказывается ей предоставлять.
«Смотритель не идет на контакт и ведет себя враждебно. Он хранит какую‑то тайну», — сообщает Астер своим коллегам о происходящем на маяке.
Судя по ролику, героине предстоит выяснить, что за авария произошла на ее корабле, и узнать, что привело ее к встрече с Халаном.