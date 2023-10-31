Netflix показал открывающие титры аниме «Скотт Пилигрим жмет на газ»

В сериале можно услышать голоса всех исполнителей ролей в фильме «Скотт Пилигрим против всех» 2010 года. А именно — Майкла Серы, Мэри Элизабет Уинстед, Обри Плазы, Кирана Калкина, Бри Ларсон, Криса Эванса и других.