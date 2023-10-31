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Netflix показал открывающие титры аниме «Скотт Пилигрим жмет на газ»

Виктория Шанина
Сегодня в 17:46

На ютуб-канале Netflix появился ролик с открывающими титрами мультсериала «Скотт Пилигрим жмет на газ» по мотивам серии комиксов «Скотт Пилигрим» Брайана Ли О’Мэлли.

Анимационный проект расскажет о битве главного героя с семью бывшими парнями девушки его мечты Рамоны Флауэрс. Среди них есть полуниндзя, рок-звезда и вегетарианец, скейтбордист, пират — повелитель огня и братья-диджеи.

В сериале можно услышать голоса всех исполнителей ролей в фильме «Скотт Пилигрим против всех» 2010 года. А именно — Майкла Серы, Мэри Элизабет Уинстед, Обри Плазы, Кирана Калкина, Бри Ларсон, Криса Эванса и других.

Анимационный сериал создавал сам О’Мэлли вместе с БенДэвидом Грабински. Премьера запланирована на 17 ноября.

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Крис Эванс
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