Netflix показал открывающие титры аниме «Скотт Пилигрим жмет на газ»

Анимационный проект расскажет о битве главного героя с семью бывшими парнями девушки его мечты Рамоны Флауэрс. Среди них есть полуниндзя, рок-звезда и вегетарианец, скейтбордист, пират — повелитель огня и братья-диджеи.
В сериале можно услышать голоса всех исполнителей ролей в фильме «Скотт Пилигрим против всех» 2010 года. А именно — Майкла Серы, Мэри Элизабет Уинстед, Обри Плазы, Кирана Калкина, Бри Ларсон, Криса Эванса и других.
Анимационный сериал создавал сам О’Мэлли вместе с БенДэвидом Грабински. Премьера запланирована на 17 ноября.
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