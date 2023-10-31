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«***, вебкам и ЧВК»: студентам МГТУ имени Баумана грозят отчислением за репост видео с пранком

Максим Саблин
Сегодня в 15:45

Студентам МГТУ имени Баумана угрожают отчислением за распространение ролика с пранком на вузовском конгрессе «Русский инженер». Скриншот обращения появился в телеграм-канале «Левый движ».

На пленарном заседании организаторы предложили студентам в онлайн-формате ответить на вопрос: «На какие два-три тренда важно ориентироваться при подготовке инженерных кадров в России будущего?» Результаты вывели на большой экран на сцене, однако их содержание неприятно удивило организаторов. На инцидент обратил внимание телеграм-канал «Осторожно, новости».

Топовым трендом на экране оказалось слово «***» [член], также в выдаче можно найти «кутак» («член» на татарском. — Прим. ред.), «*****» [вагина], «писька», «секс», «вебкам», «LGBTQ» и «хз».

Кроме них хватало мемов («симпл-димпл», «сквиш», «попыт»), отсылок к музыкальным исполнителям («егор крид», «тимати», «анна асти», «царица», «52» [коллектив, в котором состоят рэперы Alblak и Friendly Thug. — Прим. ред.], «тверк», «хип-хоп», «рнб», «флекс», «джампстайл», «гачи-ремиксы», «вайпер» [дуэт Kai Angel и 9mice. — Прим. ред.], «липси ха» [песня Инстасамки. — Прим. ред.]) и связанных со специальной военной операцией на Украине терминов («ЧВК», «зэк», «СВО», «Z», «армия»).

Увидев результаты, организаторы быстро выключили экран, а зал отреагировал смехом. Видео случившегося появилось в университетских чатах, откуда его стали удалять модераторы.

В сети также появился скриншот обращения к профоргам на кафедрах университета. Автор просит донести до студентов, что руководство вуза приняло решение отчислить тех, кто будет распространять фото и видео инцидента, а за соцсетями учащихся будет следить специальная оперативная группа.

«Поэтому подумайте дважды, прежде чем поделиться чем‑либо с друзьями, из‑за глупой ошибки вас могут отчислить», — предупреждает автор сообщения в чате.

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МГТУ им. Баумана
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