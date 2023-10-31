«***, вебкам и ЧВК»: студентам МГТУ имени Баумана грозят отчислением за репост видео с пранком

В сети также появился скриншот обращения к профоргам на кафедрах университета. Автор просит донести до студентов, что руководство вуза приняло решение отчислить тех, кто будет распространять фото и видео инцидента, а за соцсетями учащихся будет следить специальная оперативная группа.