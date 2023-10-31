«Централ Партнершип» снимет фильм про дружбу мальчика и собаки Белки на космодроме Байконур

«Фильм расскажет историю мальчика, который живет в закрытом городе рядом с космодромом Байконур. Он одинок, у него нет друзей, и в какой‑то момент он находит дворняжку и решает ее приютить. <…> Потом эта собака по имени Белка становится главным претендентом для полета в космос», — сказал он.