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«Централ Партнершип» снимет фильм про дружбу мальчика и собаки Белки на космодроме Байконур

Виктория Шанина
Сегодня в 12:28

Кинокомпания «Централ Партнершип» планирует к марту 2025 года выпустить в прокат фильм «Моя собака — космонавт» о мальчике и готовящейся к полету в космос собаке по кличке Белка. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора по кинопрокату компании Павла Верещагина.

«Фильм расскажет историю мальчика, который живет в закрытом городе рядом с космодромом Байконур. Он одинок, у него нет друзей, и в какой‑то момент он находит дворняжку и решает ее приютить. <…> Потом эта собака по имени Белка становится главным претендентом для полета в космос», — сказал он.

События драмы развернутся в 1960 году — именно тогда состоялся старт корабля-спутника с собаками-космонавтами Белкой и Стрелкой с космодрома Байконур. Это был первый в мире орбитальный полет живых существ с успешным возвращением на Землю.

По сюжету отец мальчика отвозит Белку на работу в тренировочный лагерь космодрома. Пока собаку готовят к опасному полету, ребенок вместе с подругой пытаются спасти любимого питомца от этой участи.

Режиссером выступит Илья Маланин. В роли отца мальчика создатели хотят видеть Константина Хабенского. А детей могли бы исполнить Даниил Муравьев-Изотов и Марта Кесслер, считают в «Централ Партнершип».

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Илья МаланинКонстантин Хабенский
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