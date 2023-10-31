Apple презентовала новые MacBook Pro и iMac

Внешне MacBook Pro и iMac от своих предшественников не отличаются, доступны в цветах «серебро» и «космический черный». Время автономной работы — до 22 часов. А MacBook Pro еще и оснащены камерой с разрешением 1080p, шестью динамиками с поддержкой Spatial Audio и Dolby Atmos, тремя микрофонами.