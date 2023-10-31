Apple презентовала новые MacBook Pro и iMac

Чипы M3 созданы по технологии 3 нанометра, производительность их центрального процессора до 35% выше, чем у M1, а производительность графического процессора — до 65%. Процессоры поддерживают до 24 гигабайт объединенной памяти.
Центральный процессор M3 Pro до 30% выше, чем у M1 Pro, графический — до 40%. Объем памяти — до 36 гигабайт.
Графический чип M3 Max до 50% быстрее, чем M1 Max. Общая производительность до 80% выше, а поддержка объединенной памяти — до 128 гигабайт.
Старший вице-президент по технологиям аппаратного обеспечения компании Apple Джони Сруджи заявляет, что M3, M3 Pro и M3 Max — это «самые передовые чипы, когда‑либо созданные для персонального компьютера».
Внешне MacBook Pro и iMac от своих предшественников не отличаются, доступны в цветах «серебро» и «космический черный». Время автономной работы — до 22 часов. А MacBook Pro еще и оснащены камерой с разрешением 1080p, шестью динамиками с поддержкой Spatial Audio и Dolby Atmos, тремя микрофонами.