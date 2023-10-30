Сирша Ронан сыграет в сатирическом триллере «Плохие яблоки»

«Джонатан обладает непревзойденной способностью создавать веселое и ужасающее кино на основе неприятных истин о человеческой натуре. Мы не могли бы быть более взволнованы тем, что его уникальный взгляд на мир столкнется с необычайной глубиной и талантом Сирши Ронан в этом особенном фильме», — сказал Пимлотт.