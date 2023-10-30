Сирша Ронан сыграет в сатирическом триллере «Плохие яблоки»

Ирландская актриса Сирша Ронан, известная по фильмам «Искупление» и «Милые кости», снимется в сатирическом триллере «Плохие яблоки» режиссера Джонатана Этзлера («Еще разок»). Об этом сообщил Deadline.
Фильм, который станет англоязычным дебютом для шведского кинематографиста, выпустит кинокомпания HanWay Films. Релиз намечен на весну 2024 года. Картина будет поставлена по мотивам романа Расмуса Линдгрена «De Oonskade».
Книга рассказывает об учительнице начальной школы Марии, которая изо всех сил старается вдохновить своих 10-летних подопечных, но не может этого сделать из‑за одного неуправляемого ребенка.
Ученик ставит под угрозу карьеру девушки, и тогда она решается на отчаянный шаг и запирает непослушного ребенка у себя дома. Работа учительницы налаживается, но сама она оказывается в крайне затруднительном положении.
Продюсерами картины станут Оскар Пимлотт («Свинья»), Джуди Коунихан, Джейми Холл и другие специалисты. Кастинг-директором проекта выступает Фиона Вейр («Аммонит», «Комната»).
«Джонатан обладает непревзойденной способностью создавать веселое и ужасающее кино на основе неприятных истин о человеческой натуре. Мы не могли бы быть более взволнованы тем, что его уникальный взгляд на мир столкнется с необычайной глубиной и талантом Сирши Ронан в этом особенном фильме», — сказал Пимлотт.