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Эдриен Броди приглашает Джесси Айзенберга в семью в трейлере «Манодрома»

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:39

На ютуб-канале One Media опубликовали трейлер фильма «Манодром», главные роли в котором исполнили Джесси Айзенберг («Социальная сеть») и Эдриен Броди («Пианист»).

Айзенберг сыграл молодого человека, который явно недоволен своей жизнью. Он остался без работы, а его подруга ожидает ребенка. Испытывая фрустрацию, герой решает присоединиться к некой группе, которую персонаж Броди называет «семьей».

Вскоре выясняется, что «семья» — это сообщество мужчин, которые поддерживают друг друга и формируют нечто похожее на культ. Герой Броди оказывается его лидером, приверженцем токсичной маскулинности.

Участие в группе меняет персонажа Айзенберга. Трейлер демонстрирует, как неуверенный в себе мужчина начинает посещать громкие вечеринки, ввязываться в драки и даже поднимает руку на беременную возлюбленную.

По словам издания Collider, «Манодром» «исследует разрушительные последствия токсичной маскулинности, в особенности для отношений, в то же время предлагая мрачную комедийную перспективу».

В фильме, помимо Айзенберга и Броди, можно увидеть Одессу Янг и Итана Супли, Эвана Джонигкайта и Филипа Эттингера. Релиз картины в кинотеатрах запланирован на 10 ноября.

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