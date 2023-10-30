Роман «Девушка с татуировкой дракона» станет сериалом. Его поставит шоураннер «Убийства»

По мотивам романа Стига Ларссона «Девушка с татуировкой дракона» создадут сериал — над ним уже работают на студии Amazon MGM. Об этом сообщил Variety.
Шоураннером проекта станет канадская кинематографистка Вина Суд, известная по работе над сериалами «Убийство», «Семь секунд» и «Незнакомец». Она, предположительно, расскажет историю одного из персонажей серии Ларссона.
Согласно информации Variety, сериал сосредоточится на Лисбет Саландер. Кто сыграет героиню, пока остается неизвестным.
Ранее персонажа Саландер воплощали на экране Нуми Рапас (в шведском сериале), Руни Мара (в американской экранизации) и Клэр Фой (в фильме «Девушка, которая застряла в паутине»).
Стиг Ларрсон до своей смерти в 2004 году завершил три романа из серии «Миллениум»: «Девушка с татуировкой дракона», «Девушка, которая играла с огнем» и «Девушка, которая взрывала воздушные замки».
Позднее Дэвид Лагеркранц продолжил серию, выпустив книги «Девушка, которая застряла в паутине», «Девушка, которая искала чужую тень» и «Девушка, которая должна умереть». В 2022 года в серии появился новый роман «Девушка в когтях орла» — он был написан Карин Смирнофф.