Умер бывший ректор Московской консерватории Тигран Алиханов

Бывший ректор Московской консерватории и известный пианист Тигран Алиханов скончался 29 октября в возрасте 80 лет. Об этом рассказали на сайте консерватории.
Ректорат учебного заведения сообщил, что гражданская панихида по Алиханову пройдет в Большом зале консерватории 2 ноября. Она начнется в 11:00 по московскому времени.
Тигран Алиханов родился в Москве в семье академика Абрама Алиханова и скрипачки Славы Рошаль. В 1966 году он окончил Московскую консерваторию, после чего стал преподавать — сперва в МГПИ имени Ленина, а затем в консерватории.
В 1992 году Алиханов стал профессором консерватории и заведующим кафедрой камерного ансамбля и квартета. В 2002 году музыканту присвоили звание народного артиста России.
Среди учеников Алиханова числятся ректор Алма-Атинской консерватории Жания Аубакирова, лауреаты конкурса имени Чайковского Даниэль Вейс и Александр Князев, директор Московской государственной академической филармонии Алексей Шалашов.